Индекс человеческого развития в странах бывшего СССР — Эстония лидер!

«Доклад о развитии человечества» (Human Development Report) является независимым отчетом, который ежегодно создается экспертами из разных стран под эгидой ООН. В рамках этой работы для различных государств рассчитывается так называемый Индекс человеческого развития (Human Development Index).

Индекс человеческого развития (ИЧР) / Human Development Index (HDI) — это комбинированный показатель, характеризующий развитие человека в странах и регионах мира. Иногда его используют в качестве синонима таких понятий как «качество жизни» или «уровень жизни».

С его помощью эксперты пытаются измерить и сравнить достижения стран в трех областях: здоровье, образование, доходы граждан. Расчеты ведутся по трем основным направлениям:

✓ здоровье и долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

✓ доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населения.

✓ достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового национального дохода на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности.

На основе этих показателей затем формируется общий рейтинг, по которому и ранжируются страны мира.

Лидерами комплексного рейтинга Human Development Index 2019, например, стали Норвегия, Швейцария и Ирландия. Россия в этом списке только на 49 строчке. Выше из стран бывшего СССР расположились Эстония (30 место), Литва (34) и Латвия (39). Интересно, что 50-е место - сразу за Россией - делят Беларусь и Казахстан. Пятерка лидеров вошла в группу государств с очень высоким уровнем развития.

Далее расположились Грузия (70), Армения (81), Азербайджан (87), Украина (88), Молдова (107), Туркменистан и Узбекистан (108), Кыргызстан (122) и Таджикистан (125).