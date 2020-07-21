Ингеборга Моотц пришла на биржу в 75 лет, взорвала рынок и сделала 3 млн евро
Ингеборга Моотц начала инвестировать в дивидендные акции в 75 лет. Несмотря на возраст, немка увеличила свое состояние до 3 млн евро. РБК рассказывает, как ей это удалось.
Ингеборга Моотц начала инвестировать в дивидендные акции в 75 лет. Несмотря на возраст, немка увеличила свое состояние до 3 млн евро. РБК рассказывает, как ей это удалось.
Ингеборга Моотц родилась в 1922 году в маленьком немецком городке Гисен и с тех пор живет там в скромной квартире. Она росла в бедной многодетной семье, а в 17 лет вышла замуж и стала домохозяйкой. У Моотц не было собственных средств, а супруг был скупой. Она просила у него 50 немецких марок в неделю на карманные расходы, но он ей отказывал, а сам проигрывал по 300 марок в лотерею.
Однажды Моотц попыталась пойти работать, но муж заявил ей, что она слишком глупа и не сможет сама зарабатывать деньги. По его мнению, женщина должна сидеть дома. Ингеборга ответила ему, что тогда будет играть на бирже, но воплотила мечту только спустя много лет — до 48 лет ей пришлось быть домохозяйкой.
А потом она начала учиться на финансового консультанта. Через три месяца женщина заработала больше, чем ее муж, который был прокуристом — доверенным лицом торгового предприятия, который имеет право совершать сделки. Однако женщина заболела и была вынуждена отказаться от работы.
После смерти супруга, в 75 лет, Ингеборга решила начать торговать на бирже. У нее остался единственный доход — маленькая пенсия. Женщина хотела найти способ выжить и обнаружила, что незадолго до смерти ее супруг купил тысячу акций VEBA — немецкой государственной энергетической компании. В 2000 году она поглотила промышленную группу VIAG и стала крупнейшей энергетической компанией Германии E.ON. Эти акции стали стартовым капиталом для Моотц.
”Я решила, что это просто знак судьбы: я хотела играть на бирже — и вот в мои руки свалилась тысяча акций. Я сказала себе: из этой тысячи акций ты должна сделать миллион”, — рассказала Моотц в интервью журналу ”Эксперт” в 2006 году.
К 90-м годам она фактически перестала торговать на бирже. Тем не менее женщина продолжает жить на дивиденды, имеет возможность путешествовать и не беспокоится, на какие средства оплачивать счета. Хотя Ингеборга и живет скромно, она любит посещать спа-салоны и покупать новые наряды.
В 1997 году Ингеборга продала унаследованные от мужа акции, которые стоили 40 тыс. немецких марок, продержав их у себя в течение года. Ее состояние выросло на 100%. На полученные деньги она купила акции банков IKB и Commerzbank и продала их в следующем году, получив прибыль в 130%. И это несмотря на тогдашний мировой экономический кризис. За восемь лет число купленных ею акций достигло 25 тыс. стоимостью более €500 тыс., а затем ее состояние превысило €3 млн. Так она получила прозвище ”старушка на миллион долларов”.
Ингеборга торговала по телефону, так как у нее не было компьютера, а биржевую информацию брала из газет и записывала данные в обыкновенную тетрадь. В 90 лет она все же купила ноутбук, но, скорее, из любопытства.
Моотц зарабатывала деньги не только себе. Однажды ее племянница отдала ей свои сбережения для управления. В результате Ингеборга заработала €100 тыс., на которые та купила дом. По словам Моотц, он стал первым домом в Гисене, за который заплатили такую большую сумму наличными.
Пенсионерка проводила лекции, написала книгу ”Биржевой детектив”, в которой поделилась своими методами, и давала телефонные консультации по €23. Ее целью было сделать людей более грамотными в финансовом плане.
”Я хочу освободить женщин. Они больше не должны зависеть от своих мужчин. Когда мужчина зарабатывает деньги, а женщина нет, это уже не партнерство”, — говорила она.
Ингеборга выработала стратегию, по которой определяла, акции каких компаний покупать. Она ориентировалась на индекс DAX, в который входят 30 самых крупных компаний Франкфуртской фондовой биржи. В редких случаях обращала внимание на индекс MDAX. В него входят 60 немецких компаний, чья капитализация меньше включенных в DAX.
Из этих индексов она выбирала только компании с большой историей, которые были основаны 100 и более лет назад. Если они смогли просуществовать такое количество времени, то наверняка выстоят в ближайшие годы. Она также покупала акции дочерних предприятий этих фирм.
Кроме того, Моотц предпочитала покупать акции банков, так как у них есть огромные суммы денег. Это позволяет им выплачивать хорошие дивиденды, говорила она. Банки также не сильно зависят от колебаний спроса и предложения.
В биржевой сводке из газет женщина узнавала, сколько стоят акции сегодня и какова была максимальная и минимальная цена за год.
”Чтобы убедиться, что сразу после покупки цена не упадет еще ниже, проверяю, каков был минимум падения за последние пять лет. После этого вычитаю из максимальной цены акций минимальную — и вот у меня примерный прогноз моих доходов на ближайший год”, — сказала она в интервью.
Подобные прогнозы никогда не сбываются полностью, но дают представление о ситуации, отмечала Моотц. По ее словам, дальше она смотрит на дивиденды, и если они маленькие, то не покупает бумаги. Ингеборга также обращает внимание на состав акционеров, и если есть несколько крупных, то это тревожный сигнал. Она полагает, что крупные акционеры не захотят делиться прибылью с мелкими, поэтому дивиденды будут небольшие.
”Я порой воспринимаю себя как библейского Давида. Я — старая слабая женщина. И я одна борюсь с этой огромной биржевой системой, с этим Голиафом. И делаю это самым простым оружием, как делал и Давид”, — говорила она ”Эксперту”.
Моотц советовала тем, кто только начинает инвестировать, первым делом поставить себе цель. Кроме того, нужно набраться терпения, не поддаваться панике во время колебаний котировок, но уметь вовремя продать акции. По ее мнению, держать ценные бумаги необходимо не менее года, но не более двух лет, чтобы не успеть к ним привязаться.
Пенсионерка также дала совет не тратить вложенные в акции деньги, словно это запасы на черный день. Лучше дать им расти, а тратить можно дивиденды. По ее словам, чрезмерное потребление губительно для тех, кто торгует на бирже.
Неудача постигла Моотц всего однажды. В 1998 году она приобрела акции банка Bankgesellschaft Berlin. Женщина полагала, что так как в правление этой кредитной организации входят ведущие политики Германии, то он надежен.
Однако банк спонсировал политическую партию ”Христианско-демократический союз” (ХДС) себе в убыток, а затем произошел скандал с канцлером Гельмутом Колем, который тогда был председателем этого союза. Его хотели судить за получение незаконных пожертвований в размере 2 млн марок и коррупцию. Следователи выяснили, что у ХДС были теневые счета, с помощью которых скрывались подобные пожертвования.
В итоге акции банка стали падать в цене, и Моотц потеряла около 10 тыс. марок. С тех пор она не покупала бумаги компаний, в совете директоров которых были политики.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду
Исраэль Адесанья и Пауло Коста подписали контракт на бой
Четыре российских клуба заинтересованы в услугах Кокорина