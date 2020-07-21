Ингеборга Моотц пришла на биржу в 75 лет, взорвала рынок и сделала 3 млн евро

Ингеборга Моотц родилась в 1922 году в маленьком немецком городке Гисен и с тех пор живет там в скромной квартире. Она росла в бедной многодетной семье, а в 17 лет вышла замуж и стала домохозяйкой. У Моотц не было собственных средств, а супруг был скупой. Она просила у него 50 немецких марок в неделю на карманные расходы, но он ей отказывал, а сам проигрывал по 300 марок в лотерею.

Однажды Моотц попыталась пойти работать, но муж заявил ей, что она слишком глупа и не сможет сама зарабатывать деньги. По его мнению, женщина должна сидеть дома. Ингеборга ответила ему, что тогда будет играть на бирже, но воплотила мечту только спустя много лет — до 48 лет ей пришлось быть домохозяйкой.

А потом она начала учиться на финансового консультанта. Через три месяца женщина заработала больше, чем ее муж, который был прокуристом — доверенным лицом торгового предприятия, который имеет право совершать сделки. Однако женщина заболела и была вынуждена отказаться от работы.

После смерти супруга, в 75 лет, Ингеборга решила начать торговать на бирже. У нее остался единственный доход — маленькая пенсия. Женщина хотела найти способ выжить и обнаружила, что незадолго до смерти ее супруг купил тысячу акций VEBA — немецкой государственной энергетической компании. В 2000 году она поглотила промышленную группу VIAG и стала крупнейшей энергетической компанией Германии E.ON. Эти акции стали стартовым капиталом для Моотц.

”Я решила, что это просто знак судьбы: я хотела играть на бирже — и вот в мои руки свалилась тысяча акций. Я сказала себе: из этой тысячи акций ты должна сделать миллион”, — рассказала Моотц в интервью журналу ”Эксперт” в 2006 году.

К 90-м годам она фактически перестала торговать на бирже. Тем не менее женщина продолжает жить на дивиденды, имеет возможность путешествовать и не беспокоится, на какие средства оплачивать счета. Хотя Ингеборга и живет скромно, она любит посещать спа-салоны и покупать новые наряды.

Приумножение богатства

В 1997 году Ингеборга продала унаследованные от мужа акции, которые стоили 40 тыс. немецких марок, продержав их у себя в течение года. Ее состояние выросло на 100%. На полученные деньги она купила акции банков IKB и Commerzbank и продала их в следующем году, получив прибыль в 130%. И это несмотря на тогдашний мировой экономический кризис. За восемь лет число купленных ею акций достигло 25 тыс. стоимостью более €500 тыс., а затем ее состояние превысило €3 млн. Так она получила прозвище ”старушка на миллион долларов”.