Ёлочка по приятной цене и уютный пикник у костра: Известные ведущие рассказали о плюсах похода за ёлкой в эстонский лес

Выбор леса для поиска своей елочки — дело ответственное. Нельзя просто собраться и поехать куда глаза глядят до первых попавшихся зарослей, ведь рубить деревья в заповедниках и в частных лесах ни в коем случае нельзя, это грозит большими неприятностями. Но как узнать, в чьем лесу вы находитесь? Прежде всего следует ознакомиться с условиями акции “Рождественская ель” и изучить карту лесов на специальном ёлочном сайте — www.rmk.ee/jolka, открыть карту и выбрать расположенный в подходящем месте государственный лес.

Только тот получит удовольствие от зимней вылазки на природу, кто соответственным образом подготовился. Одежда должна быть не только теплой, но и яркой — если вы заблудитесь, вас будет проще увидеть издалека, а обувь выбирайте такую, чтобы в ней не страшно было перепрыгивать через канавы. Термос с горячим чаем, бутерброды или пирожки подкрепят силы и согреют. Важно не забыть ножовку или пилу, а также упаковочный материал, чтобы не испортить смолой или хвоей салон машины. Заряженный телефон с доступом в интернет — обязательно!

Новогоднее дерево (елку или сосну) в государственном лесу можно срубить только там, где у него нет шансов вырасти: на обочине дорог и канав, под линиями электропередачи и в старом лесу — в этих местах их рано или поздно все равно срежут, а так дерево скрасит ваши праздники!

Виталий и Алина избрали местом для елочных поисков лес поблизости от тропы здоровья Тяду в волости Виймси Харьюского уезда.

– Это было похоже на захватывающий квест, то есть игру, полную приключений и поисков, — весело говорит Алина. — А в конце получаешь приз — живую елку, которая представляет собой что-то большее, чем декорация к празднику, с ней связана история, которую можно будет рассказать друзьям и гостям праздника.

– Отлично провели время, было интересно и весело, — подтверждает Виталий и, размышляя о том, как можно было бы отправиться за елкой в будущем году с друзьями, шутит, что “рыбные места” не сдаст никому. Но это просто шутка. Лес большой, и подходящая елочка найдется для каждого, нужно только как следует поискать.