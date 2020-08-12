Как выбрать автошколу, чтобы не потерять год на пересдачу экзаменов?

В СМИ часто поднимаются темы, связанные с получением водительского удостоверения. Например, очереди на экзамены или повышение цен на обучение. Это подчеркивает актуальность проблемы - получение водительских прав часто затягивается на многие месяцы, а то и годы. Кроме того, это может очень недешево обойтись.

Как же выбрать автошколу правильно? Как сдать экзамены с первой попытки, и сколько будет стоить получение водительского удостоверения? В этой статье вы найдете ответы на эти и другие вопросы, связанные с обучением водителей.

Каковы ваши ожидания?

Перед тем как выбрать автошколу, нужно задать себе вопрос: а какие у меня ожидания от обучения? Если вы хотите «просто получить права», причем как можно дешевле, то выбирать автошколу вы будете по цене. Если хотите стать хорошим водителем, да еще и сдать экзамены с первой попытки, то у вас будут уже другие критерии.

Мы не советуем вам выбирать вариант «просто получить права». Впрочем, обо всем по порядку.

Как выбрать подходящую автошколу?

Если коротко, то при выборе автошколы разумно учитывать:

• полную стоимость обучения,

• статистику сдачи экзаменов,

• отзывы учеников.

Всю эту информацию в удобной форме можно найти на valiautokool.ee. Но давайте о деталях.

Любопытный факт

По данным портала valiautokool.ee по состоянию на июль 2020 года (легковой автомобиль категории В) Полная стоимость обучения в среднем на 20 % выше, чем цена основного курса автошколы.

Цены на обучение



Следуя правилам маркетинга и традициям рынка, сайты многих автошкол показывают цены не полностью, а частями. В итоге полная стоимость обучения может быть значительно выше, чем кажется на первый взгляд.

Например, категория В (легковой автомобиль). Общая цена складывается из стоимости основного курса, курсов по предотвращению опасности, вождению в темноте и оказанию первой помощи. К тому же в некоторых школах за прием экзаменов взимается отдельная плата.

Дополнительный урок вождения может стоить дороже урока, входящего в обязательную программу обучения. Тип коробки передач, язык и вид обучения (в классе или онлайн) также могут влиять на стоимость. Все это нужно принять во внимание.

Портал valiautokool.ee приводит цены в специальной таблице, где вы увидите реальную стоимость обучения.

Нужно также учесть, что после окончания автошколы вам придется заплатить государственную пошлину за водительское удостоверение, а также за экзамены по теории и вождению. При обращении в бюро Департамента шоссейных дорог пошлина составит 92 евро, а при оформлении онлайн 86 евро.

Любопытный факт На Хийумаа средний процент сдачи экзамена по вождению составляет 80 %, а в Харьюмаа лишь 33 %.



По данным за 2019 год, легковой автомобиль категории В, сдача экзамена с первой попытки

Где найти статистику автошкол?



На сайте Департамента шоссейных дорог и на портале valiautokool.ee. Разница в том, что Департамент приводит общие цифры, а valiautokool.ee берет из официальной статистики наиболее актуальные данные.

На valiautokool.ee принимается в расчет только первая попытка сдачи экзамена. Для вождения учитывается город, где работает автошкола, для теории - язык, на котором сдается экзамен. Почему это важно?

Процент сдачи экзамена по теории может сильно отличаться в зависимости от языка обучения. Как правило, лучше сдают экзамены на эстонском языке, далее следует русский язык, а после с большим отставанием английский.

Процент сдачи экзаменов по вождению в разных частях Эстонии может существенно отличаться. Поэтому сравнивать показатели автошкол, которые работают, например, в Таллинне и в Кярдла, не имеет смысла. Чтобы вы не запутались, valiautokool.ee покажет вам данные для выбранного вами города (или уезда). Вы будете также видеть средние показатели и сможете сравнить с ними результаты интересующей вас автошколы.

Что показывает статистика сдачи экзаменов?



Статистика отражает уровень подготовки водителей, которые учились в разных автошколах. Результаты могут сильно отличаться. Например, ученики одной автошколы Таллинна сдают с первой попытки в 25 % случаев, а ученики другой таллиннской школы - в 47 % случаев. Это имеет смысл учитывать при выборе автошколы.

Но нужно сказать и о том, что статистика – это хороший индикатор, но не «абсолютная правда». Давайте посмотрим почему.

Во-первых, это средние результаты учеников автошколы. То есть кто-то всегда сдает лучше, а кто-то хуже. Во-вторых, многое зависит от самого ученика - результаты автошколы отражают, сколько людей пришло «просто за правами», а сколько тех, кто действительно учится.

Что еще важно? Когда ученик заканчивает автошколу, ему порой приходится ждать экзамена по вождению несколько месяцев. При этом две-три недели без практики вождения заставят его чувствовать себя за рулем неуверенно. Месяц без практики сведет шансы сдать экзамен практически к нулю. Негативный результат скажется на статистике автошколы, но она не может ни на что повлиять – если человек не хочет заниматься, то его невозможно заставить.

Однако с этими проблемами сталкиваются все без исключения автошколы, и все они работают в одинаковых условиях. Поэтому результаты экзаменов разных школ можно сравнивать между собой.

Таким образом, статистика служит неплохим индикатором качества обучения в автошколах, но это не идеальный показатель. Поэтому кроме результатов экзаменов имеет смысл учитывать и отзывы учеников.

Любопытный факт Ученик часто не знает, как оценить работу автошколы, поэтому не всем рекомендациям можно доверять.

Отзывы учеников

Очень часто автошколу выбирают по совету друзей и знакомых. Их отзывы могут быть очень полезны, и их обязательно нужно учитывать. Однако люди не всегда знают, как оценить работу автошколы, и концентрируются на второстепенных вещах: инструктор был спокойный, машина хорошая, учебный класс в центре города…

Это все, безусловно, важно, но имеет смысл уточнить хотя бы такие моменты:

• Учитель интересно преподавал теорию, или вы скучали и просто «учили тесты»?

• Инструктор обучал вас или просто молча сидел рядом?

• Насколько хорошо вас научили парковаться «в карман» и ездить по шоссе?

• Вас обучали или просто предлагали выучить сложные места (например, круги) наизусть?

• С какой попытки вы сдали экзамены? Если не с первой, то почему?

Обучение парковке (включая «карман») и движению по шоссе входит в обязательную программу подготовки водителя. Если этому не научили, то качество преподавания оставляет желать лучшего.

Инструктор должен обучать, а не просто устраивать экскурсии по «экзаменационным местам». Ситуация на дороге никогда не бывает одинаковой, экзаменационные маршруты постоянно меняются, и сдать экзамен, «проехав по памяти», у вас не получится. Не говоря о том, что с таким подходом хорошего водителя из вас не выйдет.

Если ученик автошколы не сдал экзамен с первой попытки, то поинтересуйтесь почему. Чаще всего вы услышите, что его просто «завалили». Но, как правило, это далеко от правды, и причина все-таки в другом. Постарайтесь выяснить, получил ли он должную подготовку у своего преподавателя?

Если вы недавно закончили автошколу, оцените ее на портале valiautokool.ee. Это поможет многим людям выбрать подходящую им школу, а вы сможете выиграть бесплатный курс заключительной ступени обучения («зимнее вождение»).

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Подытожим



Перед тем, как начать учиться, настройтесь, что автошкола – это серьезно. Придется потратить много времени и усилий. Иначе водительские права вы получите очень нескоро, а денег на обучение и пересдачу экзаменов потратите много.

Выбирая автошколу, оцените статистику сдачи экзаменов и отзывы ее учеников. Учитывайте полную стоимость обучения, а не только цену основного курса. В этом вам поможет valiautokool.ee, где вы сможете выбрать автошколу при помощи фильтров (цена, результаты экзаменов и прочее). Большую роль играет также подходящее вам расположение учебных классов - они обозначены на карте маркерами.

Что еще важно? Качественные учебные материалы. Будет очень обидно прорешать 1200 тестовых вопросов и в итоге не сдать экзамен по теории. Подход к приему экзаменов поменялся совсем недавно, и учиться по устаревшим тестам по дорожному движению не имеет смысла.

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