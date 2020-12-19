Керсти Кальюлайд: у русской женщины есть вариант все изменить — выучить эстонский язык

Если вы ее не читали, обязательно сделайте это. Ссылка — ЗДЕСЬ.

Во второй части Алина Захарова и Виталий Бесчастный спрашивают про самого незащищенного человека Эстонии — русскую женщину.

По словам канцлера права Юлле Мадисе, русская женщина является самой незащищенной в эстонском обществе…

К : Если она так утверждала, значит, у нее есть на то статистические данные. Но у этой русской женщины есть вариант все изменить — это знание эстонского языка. И это не вопрос долгого времени, а скорее, вопрос одного года. И эту проблему человек может сам решить, сам взять себя в руки. Если смотреть на развитие общества, то ты не можешь за очень короткое время вдруг зарабатывать в 4 раза больше. Если ты родился в бедной многодетной семье, ты не можешь это изменить, если ты родился в Таллинне, ты не можешь пойти учиться в школу Пылва. И таких ограничений в нашей жизни очень много, но знание языка — это тот фактор, который изменить можно.

Так вопрос еще и в том, что скорее на работу возьмут мужчину, нежели женщину.

К: Не уверена, что этот стереотип еще действует в Эстонии. У нас была такая проблема очень долгое время. Но сейчас все совсем не так. Я не хочу обобщать, но сейчас некоторые работодатели лучше возьмут на работу женщину с ребенком, так как она более ответственна за свое будущее и не будет бегать с одного рабочего места на другое без серьезной причины.

А если смотреть на ситуацию в целом, тяжело ли в Эстонии быть женщиной и остались ли у нас еще проблемы неравенства?

К: Я считаю, что у нас, конечно, еще не решены все проблемы. Не считается очевидным факт, что многодетная мать сможет работать, также не является очевидным факт, что если в семье родился ребенок-инвалид, то женщина все равно сможет полноценно работать и не отказываться от карьеры. Чем больше мужчины сами будут проявлять инициативу помочь женщине, тем быстрее изменится общество. Общество не изменится от закона государства. Общество изменится, когда сами люди начнут меняться и поступать по-другому.