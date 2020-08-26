26.08.2020, 11:31
"Кот в мешке": На что нужно обращать внимание, покупая б/у авто? Советуют таллиннские автомобилисты!
Не всегда и не у всех есть возможность и желание покупать новый автомобиль с салона. Многие решают сэкономить деньги и покупают б/у автомобиль. Но как не попасться на "кота в мешке" и в итоге не потратить еще больше денег на ремонт? Смотри опрос "Бублика"!
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