26.08.2020, 11:31

"Кот в мешке": На что нужно обращать внимание, покупая б/у авто? Советуют таллиннские автомобилисты!


EST

Не всегда и не у всех есть возможность и желание покупать новый автомобиль с салона. Многие решают сэкономить деньги и покупают б/у автомобиль. Но как не попасться на "кота в мешке" и в итоге не потратить еще больше денег на ремонт? Смотри опрос "Бублика"!

Оказалось, что таллиннские автомобилисты довольно хорошо разбираются в этом вопросе и с радостью делились своими советами.

А на что бы вы обратили внимание, покупая б/у автомобиль?

Читайте также: