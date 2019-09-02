02.09.2019, 07:15
Кто умнее школьника? Тест от RusDelfi, который ваш ребенок пройдет лучше вас!
Сегодня эстонские дети отправятся в школу, а их родители снова будут вспоминать дела давно минувших дней, чтобы помочь любимым чадам с домашним заданием.
Сегодня эстонские дети отправятся в школу, а их родители снова будут вспоминать дела давно минувших дней, чтобы помочь любимым чадам с домашним заданием.
Готовы ли вы к этому? И не забыли ли за прошедшие годы школьную программу. Проверим! Вас ждут 9 вопросов из школьной программы по самым разным предметам. Попробуйте ответить на все, уверены, ваш ребенок справится лучше.
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