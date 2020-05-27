27.05.2020, 10:10

Мать таллиннских тройняшек: нам срочно нужна поддержка


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Мать таллиннских тройняшек: нам срочно нужна поддержка
Jaanus Lensemnt

6 мая произошло очень редкое и значимое событие для всей Эстонии — на свет родились тройняшки. Их мама признается, что теперь нагрузка для нее умножается на четыре, ведь дома тройняшек ждал еще и старший братик, которому сейчас три с половиной года. Как заботливую маму, Таисию сейчас волнует больше всего один вопрос: как прокормить всех детей. Своими эмоциями она поделилась с RusDelfi. Смотри видео!

Из-за коронакризиса муж Таисии потерял работу, и сейчас они живут только лишь на поддержку государства. Таисия очень благодарна за единоразовую выплату, которая составила 6400 евро от Таллинна и 3000 евро от государства и за ежемесячную поддержку, которая сейчас составляет 1840 евро, но главная проблема остается, и она заключается в жилье.

Сейчас семья живет в съемной квартире, которой конечно же не хватает на большую семью в шесть человек. Таисия поделилась, что они встали в очередь на муниципальную квартиру, но старейшина Хааберсти Андре Ханимяги не смог сказать ничего конкретного. Так что неизвестно, когда семья сможет решить квартирный вопрос.

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Также Таисия очень волнуется за будущее семьи, ведь на четверых мальчиков нужно несчетное количество вещей. Необходимо купить трехместную коляску (минимум, 1000 евро) и дополнительную систему кормления (50 евро). В перспективе семье нужен свой автомобиль, сейчас у Таисии и Игоря нет возможности его приобрести, а с четырьмя детьми без него никуда.

Во время видео-интервью Таисия постеснялась рассказывать о том, как на самом деле непросто приходится ее многодетной семье, но после записи поделилась эмоциями.

“Жилье необходимо с грузовым лифтом, так как коляска не входит в обычный. Необходима машина на 7 мест, так как очень часто надо посещать врачей. Деньги постоянно тратятся на покупку смесей, подгузников, пелёнок и одежды (особенно в будущем, ведь дети не могут постоянно ходить в ношеных вещах). И, конечно, в планах накопить на первоначальный взнос на квартиру или дом за городом, потому что растут они и надо очень много места. Без муниципального жилья это осуществить нереально”, — рассказала Таисия.

“Конечно я сразу как выйду из декрета, побегу на работу чтобы осуществить все это, так как у мальчиков должно быть все как и у всех детей. И дети это большое счастья, хоть и хлопот в многодетных семьях больше”, — добавила Таисия Зотова.

Если вы хотите помочь многодетной семье, где подрастают четыре симпатичных малыша, то данные счета указаны ниже.

EE372200221063184506
Taisiia Zotova

Таисия добавила, что главному кормильцу в их семье из-за кризиса очень тяжело найти работу. “Он все время был в строительном секторе, и если вдруг кто-то ищет сотрудников по покраске металла и прочитает эту статью, было бы круто, если бы вы связались с нами”, - признается она. Связаться с семьей можно через редакцию RusDelfi.

Редакция RusDelfi оставит эту ситуацию под контролем и в дальнейшем будет следить за развитием событий.

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