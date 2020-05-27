Мать таллиннских тройняшек: нам срочно нужна поддержка

Из-за коронакризиса муж Таисии потерял работу, и сейчас они живут только лишь на поддержку государства. Таисия очень благодарна за единоразовую выплату, которая составила 6400 евро от Таллинна и 3000 евро от государства и за ежемесячную поддержку, которая сейчас составляет 1840 евро, но главная проблема остается, и она заключается в жилье.

Сейчас семья живет в съемной квартире, которой конечно же не хватает на большую семью в шесть человек. Таисия поделилась, что они встали в очередь на муниципальную квартиру, но старейшина Хааберсти Андре Ханимяги не смог сказать ничего конкретного. Так что неизвестно, когда семья сможет решить квартирный вопрос.

Оказать посильную помощь пообещала министр народонаселения Эстонии Рийна Солман, которая зашла в гости к многодетной маме и подарила торт из памперсов и букет цветов.

Также Таисия очень волнуется за будущее семьи, ведь на четверых мальчиков нужно несчетное количество вещей. Необходимо купить трехместную коляску (минимум, 1000 евро) и дополнительную систему кормления (50 евро). В перспективе семье нужен свой автомобиль, сейчас у Таисии и Игоря нет возможности его приобрести, а с четырьмя детьми без него никуда.

Во время видео-интервью Таисия постеснялась рассказывать о том, как на самом деле непросто приходится ее многодетной семье, но после записи поделилась эмоциями.

“Жилье необходимо с грузовым лифтом, так как коляска не входит в обычный. Необходима машина на 7 мест, так как очень часто надо посещать врачей. Деньги постоянно тратятся на покупку смесей, подгузников, пелёнок и одежды (особенно в будущем, ведь дети не могут постоянно ходить в ношеных вещах). И, конечно, в планах накопить на первоначальный взнос на квартиру или дом за городом, потому что растут они и надо очень много места. Без муниципального жилья это осуществить нереально”, — рассказала Таисия.

“Конечно я сразу как выйду из декрета, побегу на работу чтобы осуществить все это, так как у мальчиков должно быть все как и у всех детей. И дети это большое счастья, хоть и хлопот в многодетных семьях больше”, — добавила Таисия Зотова.