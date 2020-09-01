"Можно подслушивать разговоры": Эстонские родители к началу учебного года скупают для своих детей GPS-часы

"Бублик" решил поговорить со специалистом в сфере техники и владельцем популярного в Эстонии интернет-магазина Frog.ee Андрей Файзуллиным. Ведь именно он впервые завез в Эстонию этот девайс.



— На какие товары ожидается огромный спрос в сентябре в связи с началом учебного года?

— К началу учебного года, у нас очень много начинают покупать смартфоны и детские GPS часы. На смарт-часы прямо ажиотаж!

— Это правда, что вы первыми в Эстонию привезли умные GPS часы для детей. Как это случилось?

— Когда я бываю в командировках в Китае, то всегда смотрю, что будет в тренде в ближайшие два года в Эстонии. В 2015 году на китайском рынке мне на глаза попался подобный девайс. И там я понял, что это то, что явно зайдёт потребителю — родителям и детям. Тогда мы и наладили сотрудничество с производителем смарт-часов и запустили поставки и продажу данного устройства. Как оказалось, это было хорошим решением, так как спрос на них огромный. До сих пор в сентябре они являются лидерами продаж. Также мы периодически меняем ассортимент, так как производитель не стоит на месте и всегда выпускает новые модели. Сейчас к примеру пользуются спросом часы с видео звонком.

— Какие у них функции, почему они так популярны именно среди родителей?

— Часы так устроены, что в них нет особого функционала для ребёнка, чтобы он не “залипал” в них. С другой стороны, всё управление находится на стороне родителя.

На смартфон устанавливается специальное приложение, доступное в app store или анроид маркете. В приложении родитель регистрирует для себя аккаунт. В этот аккаунт, по уникальному коду, указанному на часах, подвязывает часы ребенка.

После этого открывается пакет функций для управления часами. Основные возможности такие:

• Отслеживать геолокацию

• Просматривать передвижение ребенка в течение дня

• Геозабор — указать зону, при выходе из которой, будет уведомление, что ребенок покинул выбранную территорию

• Совершать звонки ребёнку(в том числе и видео, если поддерживается моделью часов)

• Подслушивать то, что происходит. В этот момент идёт скрытый звонок на часы, девайс автоматом “поднимает трубку” и родитель слышит всё, что происходит. В этот момент на часах ничего не видно, просто экран, как в режиме ожидания.

• Режим SOS. При нажатии одной кнопки уходит сообщение всем родителям, где указана гелокация.

— Сколько их купили за последнее время и какова их средняя цена?

— В среднем, в месяц у нас реализовывается около 100 девайсов. Цены от 39 евро до 119. Все зависит от модели.

— Какие еще товары необходимы школьнику на современном мире?

— Понятное дело, такой девайс интересен родителям детей до 10-12 лет, так как старшие дети уже “в теме” и эти часы уже для них отстой, им уже подавай apple watch.

Поэтому, для таких, уже интересны естественно смартфоны. Поэтому как ни крути, но это второй по продажам девайсов для школьников в этот период. Ну и так же, наушники типа airpods тоже активно раскупают.

— Что есть из интересных новинок появилось на рынке и на что сейчас идет большой спрос среди эстоноземельцев?

—Роботы пылесосы, роботы-мойщики окон и тому подобного. Мы так же завозим и продаём много качественного бренда данной продукции. На сегодня, мы сотрудничаем с одним брендом и продаём активно, и как показало время, реально качественная продукция(мало гарантийных случаев) — это роботы бренда Mamibot. У нас их целая линейка, там разных ценовых категорий пылесосы, моющие пылесосы, мойщики окон. Цена начиная от 99 евро, и до 999 евро. И если посмотреть нашу статистку продаж за месяц. То в топ-10 всех категорий товаров входят 4 робота.

А как вы относитесь к новым девайсам? Считаете ли вы правильным следить за ребенком с помощью GPS часов?



