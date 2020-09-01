01.09.2020, 13:20

"Можно подслушивать разговоры": Эстонские родители к началу учебного года скупают для своих детей GPS-часы

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Многие хотят следить за передвижениями ребенка
EST
"Можно подслушивать разговоры": Эстонские родители к началу учебного года скупают для своих детей GPS-часы
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Перед началом учебного года многие родители покупают для своих детей разные девайсы для комфортной учебы. В связи с возможным онлайн-обучением родители стали меньше тратиться на одежду, зато на электронные товары спрос только возрастает. В последнее время самым популярным товаром стали GPS-часы.

"Бублик" решил поговорить со специалистом в сфере техники и владельцем популярного в Эстонии интернет-магазина Frog.ee Андрей Файзуллиным. Ведь именно он впервые завез в Эстонию этот девайс.

На какие товары ожидается огромный спрос в сентябре в связи с началом учебного года?

К началу учебного года, у нас очень много начинают покупать смартфоны и детские GPS часы. На смарт-часы прямо ажиотаж!

Это правда, что вы первыми в Эстонию привезли умные GPS часы для детей. Как это случилось?

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Когда я бываю в командировках в Китае, то всегда смотрю, что будет в тренде в ближайшие два года в Эстонии. В 2015 году на китайском рынке мне на глаза попался подобный девайс. И там я понял, что это то, что явно зайдёт потребителю родителям и детям. Тогда мы и наладили сотрудничество с производителем смарт-часов и запустили поставки и продажу данного устройства. Как оказалось, это было хорошим решением, так как спрос на них огромный. До сих пор в сентябре они являются лидерами продаж. Также мы периодически меняем ассортимент, так как производитель не стоит на месте и всегда выпускает новые модели. Сейчас к примеру пользуются спросом часы с видео звонком.

Какие у них функции, почему они так популярны именно среди родителей?

Часы так устроены, что в них нет особого функционала для ребёнка, чтобы он не “залипал” в них. С другой стороны, всё управление находится на стороне родителя.
На смартфон устанавливается специальное приложение, доступное в app store или анроид маркете. В приложении родитель регистрирует для себя аккаунт. В этот аккаунт, по уникальному коду, указанному на часах, подвязывает часы ребенка.

После этого открывается пакет функций для управления часами. Основные возможности такие:

• Отслеживать геолокацию
• Просматривать передвижение ребенка в течение дня
• Геозабор — указать зону, при выходе из которой, будет уведомление, что ребенок покинул выбранную территорию
• Совершать звонки ребёнку(в том числе и видео, если поддерживается моделью часов)
• Подслушивать то, что происходит. В этот момент идёт скрытый звонок на часы, девайс автоматом “поднимает трубку” и родитель слышит всё, что происходит. В этот момент на часах ничего не видно, просто экран, как в режиме ожидания.
• Режим SOS. При нажатии одной кнопки уходит сообщение всем родителям, где указана гелокация.

Сколько их купили за последнее время и какова их средняя цена?

В среднем, в месяц у нас реализовывается около 100 девайсов. Цены от 39 евро до 119. Все зависит от модели.

Какие еще товары необходимы школьнику на современном мире?

Понятное дело, такой девайс интересен родителям детей до 10-12 лет, так как старшие дети уже “в теме” и эти часы уже для них отстой, им уже подавай apple watch.
Поэтому, для таких, уже интересны естественно смартфоны. Поэтому как ни крути, но это второй по продажам девайсов для школьников в этот период. Ну и так же, наушники типа airpods тоже активно раскупают.

Что есть из интересных новинок появилось на рынке и на что сейчас идет большой спрос среди эстоноземельцев?

Роботы пылесосы, роботы-мойщики окон и тому подобного. Мы так же завозим и продаём много качественного бренда данной продукции. На сегодня, мы сотрудничаем с одним брендом и продаём активно, и как показало время, реально качественная продукция(мало гарантийных случаев) — это роботы бренда Mamibot. У нас их целая линейка, там разных ценовых категорий пылесосы, моющие пылесосы, мойщики окон. Цена начиная от 99 евро, и до 999 евро. И если посмотреть нашу статистку продаж за месяц. То в топ-10 всех категорий товаров входят 4 робота.

А как вы относитесь к новым девайсам? Считаете ли вы правильным следить за ребенком с помощью GPS часов?


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