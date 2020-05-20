На эстонском сайте на аукцион выставили трамвай! Угадай, какова его начальная цена?

В объявлении отмечается, что в последний раз трамвай использовали в 2018 году. К тому же он не проходил технического обслуживания.

screenshot

screenshot

Напомним, что трамвай купит тот, кто предложит наиболее выгодную для продавца цену. Победитель аукциона выяснится уже завтра. Если он захочет отказаться от покупки, то сайт osta.ee имеет право применить санкции и потребовать 20% предложенной покупателем суммы.

Мы подметили, что практически по такой же цене вы можете купить BMW 316 1.8 66kW того же года.

screenshot