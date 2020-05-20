20.05.2020, 16:10

На эстонском сайте на аукцион выставили трамвай! Угадай, какова его начальная цена?


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На эстонском сайте на аукцион выставили трамвай! Угадай, какова его начальная цена?
foto-osta.ee

На популярном эстонском сайте osta.ee на аукцион был выставлен желтый трамвай 1986 года. Его начальная цена составляет 3500 евро. Любопытно, кого может заинтересовать такое предложение? Смотри фото ниже!

В объявлении отмечается, что в последний раз трамвай использовали в 2018 году. К тому же он не проходил технического обслуживания.

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Напомним, что трамвай купит тот, кто предложит наиболее выгодную для продавца цену. Победитель аукциона выяснится уже завтра. Если он захочет отказаться от покупки, то сайт osta.ee имеет право применить санкции и потребовать 20% предложенной покупателем суммы.

Мы подметили, что практически по такой же цене вы можете купить BMW 316 1.8 66kW того же года.

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