На эстонском сайте на аукцион выставили трамвай! Угадай, какова его начальная цена?
На популярном эстонском сайте osta.ee на аукцион был выставлен желтый трамвай 1986 года. Его начальная цена составляет 3500 евро. Любопытно, кого может заинтересовать такое предложение? Смотри фото ниже!
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