Не спится из-за COVID-19? 6 советов для улучшения сна

Хороший ночной сон имеет первостепенное значение для здоровья нашего мозга и тела. Тем не менее, поскольку пандемия COVID-19 продолжает распространяться, сея тревогу и беспокойство, долгим и качественным сном теперь может похвастаться не каждый, хотя хорошо высыпаться сейчас важнее, чем когда-либо.

”Известно, что сон напрямую связан с иммунитетом с точки зрения физиологических реакций в нашем организме: если мы мало спим, ослабляется иммунная система, увеличивается количество воспалительных процессов в организме, которое, как мы знаем, делает его более уязвимым для различных вирусов или чего бы то ни было в окружающей нас среде”, — сказала Бриттани ЛеМонда, PhD, старший психоневролог больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

Другими словами, качество нашего сна играет непосредственную роль в способности нашего тела защищать нас от нового коронавируса.

Таким образом, в дополнение ко всем рекомендуемым гигиеническим правилам поведения, направленным на предотвращение этой болезни, таким как мытьё рук и социальное дистанцирование, ещё одним способом защиты можно считать здоровый сон.

Ниже представлены несколько полезных советов, которые помогут расслабиться и хорошо выспаться ночью даже в эти напряжённые и непредсказуемые времена.

1. Соблюдайте распорядок дня

Из-за пандемии повседневная жизнь многих людей перевернулась с ног на голову. Кого-то уволили. Кому-то пришлось приспосабливаются к работе из дома. Кто-то сейчас мечется между работой и семьёй, занимаясь детьми, которые не могут посещать школу до конца учебного года.

Независимо от того, как эта ситуация повлияла на вашу жизнь, крайне важно соблюдать распорядок дня и хорошо высыпаться.

”Действительно, наступило время, когда нам нужно задумываться о том, как мы живём в этом изменившемся мире. И хорошо бы, чтобы наша теперешняя жизнь была как можно больше похожа на ту обычную, что была раньше”, — посоветовала Навья Син, PysD, психолог и научный сотрудник факультета психиатрии Колумбийского университета.

”Если вы работаете из дома, вставайте в одно и то же время и сразу переодевайтесь. Даже если вы просто пройдёте в соседнюю комнату или будете работать в своей спальне, у вас всё равно должно быть ощущение привычного нормального режима дня, которое поможет вам чувствовать себя более организованно”, — сказала она.