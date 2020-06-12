12.06.2020, 08:12
Нужно ужесточать законы! Что читатели RusDelfi думают о введении смертной казни после стрельбы в Лихула(34)
После ужасных событий в Лихула, где Микк Таррасте устроил стрельбу и убил двоих человек, многие задались двумя вопросами:
Стоит ли ужесточить порядок выдачи оружия?
Нужно ли ввести смертную казнь за такие преступления?
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