Нужно ужесточать законы! Что читатели RusDelfi думают о введении смертной казни после стрельбы в Лихула

У читателей RusDelfi об этом спросила Алина Захарова. Ответы были очень жесткими и обоснованными. Смотри наш видеоопрос!

Напомним, что в ночь на 7 июня Микк Таррасте расстрелял нескольких человек в Лихула, убив двоих и ранив еще троих, включая детей. Это преступление стало самым громким в Эстонии за последние годы.

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.