12.06.2020, 08:12

Нужно ужесточать законы! Что читатели RusDelfi думают о введении смертной казни после стрельбы в Лихула

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После ужасных событий в Лихула, где Микк Таррасте устроил стрельбу и убил двоих человек, многие задались двумя вопросами:

Стоит ли ужесточить порядок выдачи оружия?
Нужно ли ввести смертную казнь за такие преступления?

У читателей RusDelfi об этом спросила Алина Захарова. Ответы были очень жесткими и обоснованными. Смотри наш видеоопрос!

Напомним, что в ночь на 7 июня Микк Таррасте расстрелял нескольких человек в Лихула, убив двоих и ранив еще троих, включая детей. Это преступление стало самым громким в Эстонии за последние годы.

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.

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