Обсуждение в Фэйсбуке: активная продажа домов возле Таллиннской телебашни — всему виной излучение?

“Вопрос к жителям, дома которых расположены вблизи Таллиннской телебашни. Заметила, что там продается много домов, почему-то люди съезжают. Может это связано с излучением, ухудшением здоровья? Какие у вас наблюдения? Всем спасибо”, — написала девушка в группу Facebook.

Некоторые люди отнеслись с юмором к данной публикации и отвечали шуточными комментариями, например: “Я слышал, что телебашня — это ядерная ракета, а сам купол сверху — ядерная боеголовка! Под землей двигатели стоят, и, в случае запуска этой башни, все дома в округе на 1 км просто сгорят! Вот люди и продают + радиация от неё!”.

Screenshot - Facebook

Остальные же прокомментировали, в чем действительно может быть проблема. “Не сочиняйте и не надо придумывать чушь. Телевышка давно не используется по назначению на полную мощность. Ретранслятор мобильной связи. А жилой район — между двумя кладбищами, соседство не приятное”, — написал мужчина.

“Излучение конечно может быть и есть, но оно не выше, чем излучение от смартфона или телевизора…”, — также писали в комментариях.

А что думаете вы? Делитесь мнениями в комментариях. Самые забавные (а также правдоподобные) комментарии мы с удовольствием опубликуем.