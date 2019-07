ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО: "Лучшее шоу за последний десяток лет!" Metallica дала в Тарту легендарный концерт, многотысячная публика в восторге!

Легендарная Metallica в Тарту

Как сказал один читатель Delfi: "Лучшее шоу за последний десяток лет!" Согласны?

Вот и все! Концерт окончен, публика идет по домам. Но праздник продолжается в центре Тарту!

Тарту после концерта Metallicahttps://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=248475

До конца концерта еще более получаса, так как Metallica вышла на сцену с опозданием, но сотни людей уже покидают арену - мол уже поздно, а завтра еще и на работу идти.

Послушайте полную версию песни! https://bublik.delfi.ee/news/culture/video-vot-tak-syurpriz-metalica-v-tartu-ispolnila-pesnyu-estonskoj-gruppy-vennaskond-giperboloid-inzhenera-garina?id=86882871

Звуки от концерта слышно по всему Тарту! Вид сцены сзади.

Отжигают!

https://www.facebook.com/rus.delfi.ee/videos/614496142373963/?__xts__%5B0%5D=68.ARDZGiZU2ToYNRpD1nlac7_iZkEyDXnCeaLryl6BVfu4u1tl4EOpDisHqCorg_1jbGdJeQeLJaZvGAf5sfH5Erf4GEv6bCLGJZLGuWYMDxJtkMvqu4fwvBSVChcVW1q2sgvIEorZrRzcJB1Do3Eaa6auzSWH86XKnigUckWipKyYaFZ0VV60tgnlfuAu6T7491OCmHdOVtDhIAWUHbH8nqA5tyPll2k065Rl30TnRTg6KuqmWfNvW6aJXTGqf7lIZ1f-gnubNJxBdnJa6suH6MvobuF3YYRyli3JpK003E_zHQFTRXPnjLZw5nLm30QuAnAA5wbgcNZ_owE&__tn__=-R

Читатели Delfi пишут, что Metallica слышно даже в Вана-Куусте - за 20 км от арены.

https://twitter.com/Metallica/status/1151932554380922881?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1151932554380922881&ref_url=https%3A%2F%2Fkroonika.delfi.ee%2Fnews%2Fmuusika%2Fotseblogi-ja-fotod-tartust-rokisaurused-astusid-lavale-publik-on-kohast-vaimustuses-tootab-tulla-unustamatu-kontserdielamus%3Fid%3D86871917

Народа просто немерено! Публика собралась из разных стран.

🤘

https://www.instagram.com/p/B0EKx-VHinx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Звук на поле качественный и очень мощный - на входе даже продавали наушники от шума.

Из-за забора артистов не видно, но и на арене не лучше. По словам редактора Bublik Алины Захаровой, находящейся на месте, группу на сцене видно только из VIP-зоны.

А те, кто не успел или не смог купить билет, слушают концерт из-за забора.

Metallica на сцене!!!

В зоне питания сравнительно спокойно.

У туалетов для випов очередь, но по сравнению с общей зоной они роскошно чистые.

Велосипедная парковка уже заполнена.

Очень популярны беруши, которые покупают не только детям.

В качестве специальных гостей выступят шведская група Ghost и норвежская Bokassa. Программа такая: 18:30 Bokassa (nor)19:30 Ghost (swe) 21:00 METALLICA (us)

Электровелосипеды уже ждут уезжающих.

Купившие пакет за 299 евро зрители заходят через главный вход ERM, их ждет еда, напитки, выставка и в удобное время проход в фан-зону.

По словам находящегося на месте работника Delfi, к 18 часам собралась пара десятков тысяч человек.

Жареное мясо стоит в среднем 8-11 евро, пиво - в среднем 4 евро. Тем, кто еще в пути: вам понадобятся наличные. В отдельных местах можно платить и карточкой, но там придется дольше стоять в очереди.

Народ все прибывает.

Этих лохматых существ на концерт не пустят.

У сцены еще есть свободные места.

Вид со сцены. View this post on Instagram Doors are about to open here at Raadi Airfield! #MetInTartu #Metallica #WorldWired A post shared by Metallica (@metallica) on Jul 18, 2019 at 5:47am PDT

Фанаты из Риги приехали на фанатском автобусе и говорят, что настроение в автобусе было спокойное.

Ворота открыты, и самые быстрые уже вошли.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=248451

Фанаты на автобусном и железнодорожном вокзале в Таллинне.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=248447

А вот как Тарту готовился к концерту. https://bublik.delfi.ee/news/glamour/muzej-sledit-za-vibraciej-bary-zapasayutsya-tovarom-tartu-gotovitsya-k-koncertu-metallica?id=86876527

Возможно, что на виднеющемся между деревьми вертолете группа прибыла в Тарту.

Эта первая толпа исчезла от ворот благодаря эффективной системе входа.

Около 16:05 ворота открылись!

Для обладателей билетов Shortest Straw.

У ворот со стороны города ждала впечатляющая толпа.

Обладателей ВИП-билетов в 15:55 уже впускали.

За 7 минут до открытия ворот.

На велосипеде тоже можно приехать. И это довольно разумный выбор.

Долгий путь до ворот А.

Даже Elektritakso демонстрирует креативность в духе Metallica. https://www.facebook.com/Elektritakso/photos/a.155544831252690/1513426692131157/?type=1&theater

В городе видно много футболок Metallica.

А вот сколько народа было на концерте группы в Таллинне в 2006 году. Foto: JOOSEP MARTINSON

Тарту, принимай гостей! Foto: Mana Kaasik

https://twitter.com/Metallica/status/1151778724074938377?ref_src=twsrc%5Etfw

Не ввязывайтесь в конфликты, предостерегает прокуратура. https://www.facebook.com/prokuratuur.ee/photos/a.164956037560080/397284564327225/?type=3

Поступила информация, что на шоссе Таллинн-Тарту очень много машин. Департамент шосейных дорог призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и запастись терпением и временем!

