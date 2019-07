ОНЛАЙН-БЛОГ: Nothing else matters! Легендарная Metallica выступит в Тарту. Приехали тысячи фанатов, ворота уже открыты!

Легендарная Metallica в Тарту

Народ все прибывает.

Этих лохматых существ на концерт не пустят.

У сцены еще есть свободные места.

Вид со сцены.

Фанаты из Риги приехали на фанатском автобусе и говорят, что настроение в автобусе было спокойное.

А вот как Тарту готовился к концерту. https://bublik.delfi.ee/news/glamour/muzej-sledit-za-vibraciej-bary-zapasayutsya-tovarom-tartu-gotovitsya-k-koncertu-metallica?id=86876527

Возможно, что на виднеющемся между деревьми вертолете группа прибыла в Тарту.

Эта первая толпа исчезла от ворот благодаря эффективной системе входа.

Около 16:05 ворота открылись!

Для обладателей билетов Shortest Straw.

У ворот со стороны города ждала впечатляющая толпа.

Обладателей ВИП-билетов в 15:55 уже впускали.

За 7 минут до открытия ворот.

На велосипеде тоже можно приехать. И это довольно разумный выбор.

Долгий путь до ворот А.

В городе видно много футболок Metallica.

А вот сколько народа было на концерте группы в Таллинне в 2006 году. Foto: JOOSEP MARTINSON

Тарту, принимай гостей! Foto: Mana Kaasik

Поступила информация, что на шоссе Таллинн-Тарту очень много машин. Департамент шосейных дорог призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и запастись терпением и временем!

Уважаемые читатели, а какая у вас любимая песня Metallica? Пишите в комментариях!

