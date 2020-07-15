15.07.2020, 07:00

ОПРОС RusDelfi | Концерта какого артиста жители Эстонии ждут больше всего после открытия границ?

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Рано или поздно границы Евросоюза откроются и в Эстонию начнут приезжать артисты и радовать зрителей своими концертами. Алина Захарова решила узнать, приезда какого артиста ждут больше всего. Смотрите видео!

Выяснилось, что люди некоторые очень ждут несостоявшегося концерта группы БИ-2, Филиппа Киркорова и Полины Гагариной, а другие не против были бы сходить на выступление Елены Ваенги или Тимати.

А какого артиста ждете вы? Пишите в комментариях!

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