15.07.2020, 07:00
ОПРОС RusDelfi | Концерта какого артиста жители Эстонии ждут больше всего после открытия границ?(1)
Рано или поздно границы Евросоюза откроются и в Эстонию начнут приезжать артисты и радовать зрителей своими концертами. Алина Захарова решила узнать, приезда какого артиста ждут больше всего. Смотрите видео!
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