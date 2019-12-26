26.12.2019, 14:57
От 200 евро и выше! Сколько нужно денег для празднования Нового года? Видеоопрос RusDelfi
Наш корреспондент Алина Захарова застала таллиннцев за покупками подарков и продуктов на новогодний стол. И выяснила, сколько же нужно денег горожанам для полного счастья. То есть для того, чтобы хватило на безбедное отмечание главного праздника года?
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