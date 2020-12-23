ПОДБОРКА | Где лучше всего спрятаться от салюта и суеты в новогоднюю ночь?

Дача или деревня
Если у вас есть свой участок за городом, то, скорее всего, там новогодние гуляния пройдут тише и спокойнее, чем в самом городе. Это отличный вариант — справить Новый год в тихом семейном кругу. А если добавить сюда баню или сауну, то это бесспорно станет необычным праздником, который всем запомнится. Новые впечатления от праздника и чувство телесного обновления гарантированы.
Домик в лесу
Лучший отдых от городской суеты — это домик в лесу. Если там и будут запускать фейерверки, вероятно, совсем мало и недолго.
Частный сектор
Если у вас нет возможности выбраться за город, то в частном секторе уже будет спокойнее, чем в центре города. Как вариант — можно остановиться в отеле в частном секторе или справить Новый год у друзей или родственников.
Отель с хорошей звукоизоляцией
Также для спокойного Нового года без шума салютов важна хорошая звукоизоляция. Если у вас дома она не такая хорошая, то можно снять номер в отеле. Особенно этот вариант подойдет тем, кто хочет сменить обстановку или остановиться в новогоднюю ночь в другом городе.
За город с шашлыками и ночным пикником
Праздник на природе — такая идея прекрасно подойдет для большой дружной компании. Можно отправиться в лес или на берег реки — звездная ночь на открытом воздухе, яркие искры костра наполнят окружающее пространство загадочностью и трепетным предчувствием светлых перемен. Только разведайте обстановку заранее, проверьте доступность места, а также сообщите всем участникам торжества точные координаты проведения необычного празднества.
Делитесь своими идеями празднования Нового года!
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