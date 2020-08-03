03.08.2020, 07:02

Поехали в отпуск на машине? Как уместить все вещи в багажник? Читатели RusDelfi знают


Екатерина Цапакова
EST

Жители Эстонии в эпоху ожидания второй волны коронавирусной пандемии всё чаще проводят отпуск на родине или в соседних Латвии и Литве.

Как добраться до места отдыха так, чтобы в машину уместилась не только семья, но и вещи? С этим вопросом Екатерина Цапакова отправилась к таллиннским водителям.

Хотите узнать, что она услышала? Смотрите видео!

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