04.09.2020, 15:48

Самую дорогую монету мира выставили на продажу


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Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: AIN ALVELA

Эта монета может установить новый рекорд стоимости.

Серебряный доллар 1794 года выпуска, на котором изображена Свобода с распущенными волосами, был продан в 2013 году за 10 миллионов долларов. Теперь эта самая дорогая в мире монета снова выставлена на продажу, сообщает Mail.ru со ссылкой на CNN.

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When @stacksbowers offered this 1794 Flowing Hair silver dollar in January 2013, it set a world auction record for any coin. Read more at www.thehotbid.com #flowinghairsilverdollar #silverdollar #americancoins #1794silverdollar #brucemorelancollection #rarecoins #rarecoin #numismatic #numismatics #collectiblecoins #firstsilverdollar #americanmint #flowinghair #flowinghairdollar #americancoin #americannumismatic #numismatichistory #highgradecoin #18thcenturycoin #earlyamericanhistory #worldauctionrecord #thehotbid

A post shared by The Hot Bid (@thehotbid) on Aug 25, 2020 at 5:59am PDT

Если эту монету диаметром 4 см сдать на металлолом, можно выручить не больше 12 долларов, отмечали журналисты семь лет назад. Ценность артефакта носит культурно-исторический характер. Эксперты полагают, что Flowing Hair была первой отчеканенной долларовой монетой, а значит, ее мог лично держать в руках президент США Джордж Вашингтон.

На монетном дворе в Филадельфии было отчеканено 1758 таких серебряных долларов. До настоящего времени сохранилось около 130 из них.

Удастся ли продать Flowing Hair и установит ли монета новый рекорд стоимости, станет известно 8 октября.

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