Самые умные знатоки Эстонии сразятся за звание чемпионов страны по "Что? Где? Когда?"

Игра будет проходить на русском языке по правилам спортивного “Что? Где? Когда?”. Вопросы задаются для всех команд одновременно, ответы сдаются в письменном виде после минуты обсуждения, за каждый правильный ответ командам начисляется одно очко. В программе турнира — 60 вопросов (разделены на 5 туров по 12 вопросов в каждом).

Среди 26 заявившихся команд коллективы из Таллинна, Тарту и Нарвы. В том числе многие из знатоков клуба “Что? Где? Когда?”, игры которого проходят на телеканале ETV+.

- Чемпионат несколько раз переносился, — признается председатель оргкомитета турнира Антон Хаманов. — Причина очевидна. Из-за той же пандемии в нынешнем сезоне не состоится чемпионат мира, куда обычно отправлялись чемион и один из призеров чемпионата Эстонии (в прошлом году команда Артемия Беляева вернулась из Баку с бронзовыми медалями в группе С). Но уверен, что победа в чемпионате страны — отличный стимул сама по себе.

Начало турнира запланировано на 13.00. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, зрители в зал не допускаются.

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