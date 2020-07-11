СОЧНОЕ ВИДЕО | Владимир Свет и Алина Захарова продегустировали новый бургер из растительного мяса

“Да, это бургерная. И большинство бургеров здесь сделаны из нашумевшего Beyond Meat — веганской котлеты со вкусом лучше, чем у говядины, и отличными показателями БЖУ. Рецептура бургеров создавалась Юрием около шести месяцев. И это действительно гурме-бургер (к тому же еще и высокотехнологичный). Мы искренне верим, что создали что-то совершенно уникальное и, без сомнения, очень вкусное”, — сообщают владельцы бургерной BeyondBurg.

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