СОЧНОЕ ВИДЕО | Владимир Свет и Алина Захарова продегустировали новый бургер из растительного мяса(3)
Несколько дней назад Юрий Назаров (повар ресторана “Чайковский”) совместно с Русланом Гогиным открыли в Kalamaja местечко под названием BeyondBurg. На презентации нового бургера побывала Алина Захарова и узнала, чем растительное мясо лучше настоящего и в чем уникальность рецепта. Позже, никогда не пробовашие растительное мясо старейшина Ласнамяэ Владимир Свет и Алина Захарова, продегустировали новый бургер и поделились своими впечатлениями. Смотри репортаж!
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