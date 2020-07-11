11.07.2020, 12:01

СОЧНОЕ ВИДЕО | Владимир Свет и Алина Захарова продегустировали новый бургер из растительного мяса

 (3)
EST

Несколько дней назад Юрий Назаров (повар ресторана “Чайковский”) совместно с Русланом Гогиным открыли в Kalamaja местечко под названием BeyondBurg. На презентации нового бургера побывала Алина Захарова и узнала, чем растительное мясо лучше настоящего и в чем уникальность рецепта. Позже, никогда не пробовашие растительное мясо старейшина Ласнамяэ Владимир Свет и Алина Захарова, продегустировали новый бургер и поделились своими впечатлениями. Смотри репортаж!

“Да, это бургерная. И большинство бургеров здесь сделаны из нашумевшего Beyond Meat — веганской котлеты со вкусом лучше, чем у говядины, и отличными показателями БЖУ. Рецептура бургеров создавалась Юрием около шести месяцев. И это действительно гурме-бургер (к тому же еще и высокотехнологичный). Мы искренне верим, что создали что-то совершенно уникальное и, без сомнения, очень вкусное”, сообщают владельцы бургерной BeyondBurg.

P.S. Редакция может не разделять вкусы корреспондента!

Читайте также: