27.09.2020, 08:59

Среди русскоязычных в Эстонии многие думают, что машина — это статус, и в итоге живут только ради нее

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Почему мы до сих пор не используем электромобили и каршеринг?
EST

7 лет назад в Эстонии запустили программу ELMO — это был план внедрения электромобилей в Эстонии, программа была инициирована в сотрудничестве правительства Эстонии с корпорацией Mitsubishi. Слова ”электромобиль” и ”каршеринг” до сих пор не укоренились в нашем продвинутом обществе и большинство эстоноземельцев ни разу это не пробовали. ”Бублик” поговорил с Аленой, в чьей семье отказались от собственного автомобиля и используют электромобили в каршеринге, потому что на данный момент считают это самым выгодным вариантом.

“Покупая машину, очень многие люди не понимают, что это большой пассив. И заключается он в том, что используется автомобиль на 5–10%, а остальное время просто стоит, например, на парковке у офиса”, утверждает Алена.

Девушка посчитала, что своя машина обходилась ее семье слишком дорого: “В моей семье был опыт владения автомобилем, и довольно-таки мощным, потому что многие любят жать газ в пол на светофоре. Кстати, электрические машины очень здорово стартуют, так что она того стоит.

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Покупая свою машину, ты платишь лизинг, выходя из салона, ты понимаешь, что машина тоже теряет в цене, то есть это потеря твоих денег, потом это все страховки, бензин. То есть, если убрать все эти затраты, то ты экономишь деньги и можешь потратить их на что-то действительно интересное.”

Алена заметила, что некоторые русскоязычные зависят от стреотипа: мол, если у меня есть крутая машина, значит, мой статус выше.

“Среди русскоязычных многие имеют менталитет, что машина — это статус. Еще это должна быть какая-нибудь специфическая марка. Очень многие живут ради этой машины, зарабатывая только на нее, не задумываясь, что машина — это просто средство передвижнения. Ты села, ты поехала, ты сделала дела, ты вернулась обратно. И к тому же, ты можешь быстро доехать до места по автобусной полосе! Что еще надо?” говорит девушка.

Алена также перекинула нам скриншот счета за проезд от Виймси до Виру Кескуса. Что можно точно отметить, что рейс обошелся в разы дешевле, чем это было бы на обычном такси.

Isiklik arhiiv

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, который всегда был за улучшение городской среды и использование передовых технологий, также поговорил с “Бубликом”.

Что вы думаете о переходе на электрический транспорт в ближайшее время?
 Однозначно можно сказать, что количество электромобилей будет расти. Основные проблемы, почему их сейчас еще мало — высокая стоимость авто и возможности подзарядки. Стоимость таких транспортных средств будет снижаться, но сеть подзарядок пока еще не развита, поэтому сегодня электрические автомобили в основном либо у владельцев частных домов, либо у тех, у кого имеются места на закрытых парковках.

Использовали ли вы сами когда-нибудь электромобиль?
 Впервые я попробовал сесть за руль электрического автомобиля 10 лет назад, когда они только появились. Скажу, что первые модели, на которых до сих пор ездят наши социальные работники, далеки от идеала: они, на мой взгляд, не очень практичны и удобны. Однако, прокатившись на электрическом автомобиле в этом году, я могу сказать, что вполне рассматриваю его для приобретения в будущем.

Станет ли городская жизнь проще и лучше, если люди пересядут на электромобили?
 Я уверен, что будущее именно за электромобилями (либо водородными, но опять-таки при наличии заправок). Скорее всего, к 2030–2035 годам они станут преобладающим видом транспорта. Однако от пробок это не избавит, ведь пропускная способность улиц остается той же, а город продолжает расти и строиться. Конечно, электромобили при эксплуатации намного экологичнее бензиновых или дизельных. Но на пробки это никак не влияет и улицы шире не становятся. Можно просто сказать, что “пробка позеленеет”

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