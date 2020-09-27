Среди русскоязычных в Эстонии многие думают, что машина — это статус, и в итоге живут только ради нее

7 лет назад в Эстонии запустили программу ELMO — это был план внедрения электромобилей в Эстонии, программа была инициирована в сотрудничестве правительства Эстонии с корпорацией Mitsubishi. Слова ”электромобиль” и ”каршеринг” до сих пор не укоренились в нашем продвинутом обществе и большинство эстоноземельцев ни разу это не пробовали. ”Бублик” поговорил с Аленой, в чьей семье отказались от собственного автомобиля и используют электромобили в каршеринге, потому что на данный момент считают это самым выгодным вариантом.
“Покупая машину, очень многие люди не понимают, что это большой пассив. И заключается он в том, что используется автомобиль на 5–10%, а остальное время просто стоит, например, на парковке у офиса”, — утверждает Алена.
Девушка посчитала, что своя машина обходилась ее семье слишком дорого: “В моей семье был опыт владения автомобилем, и довольно-таки мощным, потому что многие любят жать газ в пол на светофоре. Кстати, электрические машины очень здорово стартуют, так что она того стоит.
Покупая свою машину, ты платишь лизинг, выходя из салона, ты понимаешь, что машина тоже теряет в цене, то есть это потеря твоих денег, потом это все страховки, бензин. То есть, если убрать все эти затраты, то ты экономишь деньги и можешь потратить их на что-то действительно интересное.”
Алена заметила, что некоторые русскоязычные зависят от стреотипа: мол, если у меня есть крутая машина, значит, мой статус выше.
“Среди русскоязычных многие имеют менталитет, что машина — это статус. Еще это должна быть какая-нибудь специфическая марка. Очень многие живут ради этой машины, зарабатывая только на нее, не задумываясь, что машина — это просто средство передвижнения. Ты села, ты поехала, ты сделала дела, ты вернулась обратно. И к тому же, ты можешь быстро доехать до места по автобусной полосе! Что еще надо?” — говорит девушка.
Алена также перекинула нам скриншот счета за проезд от Виймси до Виру Кескуса. Что можно точно отметить, что рейс обошелся в разы дешевле, чем это было бы на обычном такси.
Вице-мэр ТаллиннаАндрей Новиков, который всегда был за улучшение городской среды и использование передовых технологий, также поговорил с “Бубликом”.
—Что вы думаете о переходе на электрический транспорт в ближайшее время? — Однозначно можно сказать, что количество электромобилей будет расти. Основные проблемы, почему их сейчас еще мало — высокая стоимость авто и возможности подзарядки. Стоимость таких транспортных средств будет снижаться, но сеть подзарядок пока еще не развита, поэтому сегодня электрические автомобили в основном либо у владельцев частных домов, либо у тех, у кого имеются места на закрытых парковках.
—Использовали ли вы сами когда-нибудь электромобиль? — Впервые я попробовал сесть за руль электрического автомобиля 10 лет назад, когда они только появились. Скажу, что первые модели, на которых до сих пор ездят наши социальные работники, далеки от идеала: они, на мой взгляд, не очень практичны и удобны. Однако, прокатившись на электрическом автомобиле в этом году, я могу сказать, что вполне рассматриваю его для приобретения в будущем.
—Станет ли городская жизнь проще и лучше, если люди пересядут на электромобили? — Я уверен, что будущее именно за электромобилями (либо водородными, но опять-таки при наличии заправок). Скорее всего, к 2030–2035 годам они станут преобладающим видом транспорта. Однако от пробок это не избавит, ведь пропускная способность улиц остается той же, а город продолжает расти и строиться. Конечно, электромобили при эксплуатации намного экологичнее бензиновых или дизельных. Но на пробки это никак не влияет и улицы шире не становятся. Можно просто сказать, что “пробка позеленеет”
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