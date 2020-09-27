Среди русскоязычных в Эстонии многие думают, что машина — это статус, и в итоге живут только ради нее

“Покупая машину, очень многие люди не понимают, что это большой пассив. И заключается он в том, что используется автомобиль на 5–10%, а остальное время просто стоит, например, на парковке у офиса”, — утверждает Алена.

Девушка посчитала, что своя машина обходилась ее семье слишком дорого: “В моей семье был опыт владения автомобилем, и довольно-таки мощным, потому что многие любят жать газ в пол на светофоре. Кстати, электрические машины очень здорово стартуют, так что она того стоит.

Покупая свою машину, ты платишь лизинг, выходя из салона, ты понимаешь, что машина тоже теряет в цене, то есть это потеря твоих денег, потом это все страховки, бензин. То есть, если убрать все эти затраты, то ты экономишь деньги и можешь потратить их на что-то действительно интересное.”

Алена заметила, что некоторые русскоязычные зависят от стреотипа: мол, если у меня есть крутая машина, значит, мой статус выше.

“Среди русскоязычных многие имеют менталитет, что машина — это статус. Еще это должна быть какая-нибудь специфическая марка. Очень многие живут ради этой машины, зарабатывая только на нее, не задумываясь, что машина — это просто средство передвижнения. Ты села, ты поехала, ты сделала дела, ты вернулась обратно. И к тому же, ты можешь быстро доехать до места по автобусной полосе! Что еще надо?” — говорит девушка.

Алена также перекинула нам скриншот счета за проезд от Виймси до Виру Кескуса. Что можно точно отметить, что рейс обошелся в разы дешевле, чем это было бы на обычном такси.

Isiklik arhiiv

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, который всегда был за улучшение городской среды и использование передовых технологий, также поговорил с “Бубликом”.

— Что вы думаете о переходе на электрический транспорт в ближайшее время?

— Однозначно можно сказать, что количество электромобилей будет расти. Основные проблемы, почему их сейчас еще мало — высокая стоимость авто и возможности подзарядки. Стоимость таких транспортных средств будет снижаться, но сеть подзарядок пока еще не развита, поэтому сегодня электрические автомобили в основном либо у владельцев частных домов, либо у тех, у кого имеются места на закрытых парковках.