Умер бывший ведущий программы “Время” Игорь Выхухолев

“Папа умер вечером 18 января”, — сказала она.

Причиной смерти, по словам дочери, стали проблемы с сердцем.

Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. Окончив Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М. В. Ломоносова в 1978 году, до 1981 года работал в Агентстве печати “Новости”, затем перешел в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР в качестве редактора программы “Время”.

С ноября 1991 года работал комментатором, а с мая 1992 года ведущим информационных программ телекомпании “Останкино”. В 1992—1996 годах Выхухолев был постоянным ведущим программы “Время” на ОРТ (позднее Первый канал), с 1995 года вел информационные программы, в 2005 году стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала. С 2006 года перешел в ВГТРК.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.