В Италии любят ФИАТ, в Германии "Фольксваген". А какой автобренд популярен в Эстонии?

В России, например, лидерство ожидаемо захватила “Лада”, в Чехии “Шкода”, в Германии “Фольксваген”, во Франции “Рено”, в Швеции “Вольво”. Интересно, что соседи шведов предпочитают другие варианты: финны — “Тойоту”, норвежцы — “Фольксваген”.

ФИАТ также пользуется повышенным спросом в таких разных, казалось бы, странах как Турция и Литва, а “Рено” любят одновременно в Украине и Португалии.

Удивили англичане, больше всего полюбившие американский “Форд”. К слову, сама Америка поделилась примерно поровну: южным штатам больше по душе также “Форд”, а северным — “Тойота”.

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Именно “Тойота” стала лидером и в Эстонии (а также в Латвии, Греции и Грузии). В 2019 году было продано 4288 автомобиля этой марки. Далее расположились “Шкода” (3704) и “Рено” (2842). Если же считать продажи конкретных моделей, то здесь японцы занимают аж два первых места: 1593 Toyota RAV4 и 1273 Toyota Corolla.

Кстати, эта же тенденция сохранилась и в первом полугодии 2020 года: различных “Тойот” куплено 1815, “Шкод” 1307, “Рено” 932 штуки.