В Lasnamäe Centrum открылся первый барбершоп

“RA BARBER — это салон для мужчин, которые ценят свой имидж и время, любят крутое и эксклюзивное обслуживание. Их всех объединяет одно — качественное отношение к себе. Они уверены в себе, в своих поступках и решениях. В том, как хотят выглядеть и какого имиджа придерживаться. Для них важна атмосфера. И именно такое место теперь появилось в самом большом районе Таллинна”, — написал Беседин.

Интересно, что название Ra Barber Shop для салонов подобной специализации является довольно популярным. Так тезки ласнамяэского “шопа” работают, например, в Дюссельдорфе и Мельбурне.