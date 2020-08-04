В Lasnamäe Centrum открылся первый барбершоп
Сегодня в Lasnamäe Centrum открылся первый барбершоп (салон красоты для мужчин), сообщил в группе Таллиннцы директор телеканала TVN Олег Беседин.
Сегодня в Lasnamäe Centrum открылся первый барбершоп (салон красоты для мужчин), сообщил в группе Таллиннцы директор телеканала TVN Олег Беседин.
“RA BARBER — это салон для мужчин, которые ценят свой имидж и время, любят крутое и эксклюзивное обслуживание. Их всех объединяет одно — качественное отношение к себе. Они уверены в себе, в своих поступках и решениях. В том, как хотят выглядеть и какого имиджа придерживаться. Для них важна атмосфера. И именно такое место теперь появилось в самом большом районе Таллинна”, — написал Беседин.
Интересно, что название Ra Barber Shop для салонов подобной специализации является довольно популярным. Так тезки ласнамяэского “шопа” работают, например, в Дюссельдорфе и Мельбурне.
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