16.09.2020, 16:24

В лондонском метро появились плакаты на эстонском языке

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В лондонском метро появились плакаты на эстонском языке
Pixabay / Angelo Esslinger

Известная эстонская фирма Bolt сделала рекламную кампанию с использованием эстонского языка в лондонском метро. Кажется, пассажиры озадачены незнакомыми словами. Смотри фото!

"Как и планировалось, цель была достигнута, и британцы обратили внимание на экзотические буквы. Надеемся, что помимо поездок на Bolt, вырастет их интерес к нашей малой родине", сообщается в посте Bolt на Facebook.

Kuidas teile meie Londoni välireklaamid meeldivad? Eesmärk sai täidetud ja eksootilised täpitähti sisaldavad sõnad...

Опубликовано Bolt Вторник, 15 сентября 2020 г.

Сервис Bolt доступен более чем в 30 странах и 150 городах по всему миру. В компании провели ребрендинг и поменяли название Taxify на Bolt в марте 2019 года.

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