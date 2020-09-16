В лондонском метро появились плакаты на эстонском языке

Известная эстонская фирма Bolt сделала рекламную кампанию с использованием эстонского языка в лондонском метро. Кажется, пассажиры озадачены незнакомыми словами. Смотри фото!
"Как и планировалось, цель была достигнута, и британцы обратили внимание на экзотические буквы. Надеемся, что помимо поездок на Bolt, вырастет их интерес к нашей малой родине", — сообщается в посте Bolt на Facebook.
Сервис Bolt доступен более чем в 30 странах и 150 городах по всему миру. В компании провели ребрендинг и поменяли название Taxify на Bolt в марте 2019 года.
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