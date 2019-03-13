"В России нет такого уровня типографии": Журнал дочери президента Азербайджана печатается в Эстонии

Журнал "Баку" выпускается в России с тиражом около 15 тысяч. Они пишут о культуре, путешествиях, выставках и Азербайджане. Главный редактор и издатель Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как отметил Аскеров, печатается журнал в Эстонии. Где именно, не уточнил. На вопрос, почему, ответил, что здесь лучше полиграфия. "В России нет такого уровня типографии", — добавил он.

На сайте издания указано, что европейский отдел подписки на журнал находится также в Эстонии, в Таллинне. Но обозначенная фирма - Sild Meedia OÜ, по данным Delfi, была удалена из регистра в 2017 году.