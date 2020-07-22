"Видел, как в Таллинне человек за рулем читал книгу". Водители делятся с RusDelfi своими кошмарами

Водители оказались очень смелыми, не убегали от камеры и честно отвечали на все вопросы (хотя не исключено, что немного приукрашивали). И теперь мы всё про них знаем: кто красится, кто пролистывает сообщения в фэйсбуке, а кто даже читает книгу. В общем, обязательно смотрите наше видео. Но только если вы не за рулем.

Подписаться