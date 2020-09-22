ВИДЕО 18+ | Девушка из Ласнамяэ зашла в автобус в нижнем белье, нюхала муравьев и целовалась с незнакомкой у Viru Keskus(1)
Блогеры Вася TARANTINO и Мэри Джейн по-видимому знают, как надо "хайпиться". Вася пригодовил для Мэри 10 желаний, исполнив которые, она получит iPhone. Блогерша должна была поцеловаться с другой девушкой, найти парня, который надует и лопнет презерватив, отнять бургер в McDonalds и еще много того, чего 99% людей точно не сделали бы. Смотрите и пишите в комментариях, как вам видео?
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