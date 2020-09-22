22.09.2020, 14:13

ВИДЕО 18+ | Девушка из Ласнамяэ зашла в автобус в нижнем белье, нюхала муравьев и целовалась с незнакомкой у Viru Keskus

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На что готовы девушки ради iPhone
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Блогеры Вася TARANTINO и Мэри Джейн по-видимому знают, как надо "хайпиться". Вася пригодовил для Мэри 10 желаний, исполнив которые, она получит iPhone. Блогерша должна была поцеловаться с другой девушкой, найти парня, который надует и лопнет презерватив, отнять бургер в McDonalds и еще много того, чего 99% людей точно не сделали бы. Смотрите и пишите в комментариях, как вам видео?

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Во время начала коронавируса "Банда Стар" уже прославилась благодаря своему видео: Горячая девушка разделась прямо на Ратушной площади Таллинна. Смотри, чем она шокировала всех прохожих. Тогда Девушка станцевала сексуальный тверк в Старом городе и в эстонских супермаркетах, тем самым призывая всех не болеть коронавирусом.

Стоит добавить, что Мэри получила iPhone и уже снимается в новых откровенных видео.

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