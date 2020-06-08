ВИДЕО | Актер Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Погиб человек

Полиция возбудила уголовное дело в отношении Ефремова. Дело расследуется по части 2 статьи 264 УК, предусматривающей от трех до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел в 21:44 на Садовом кольце у дома номер 3 на Смоленской площади. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице, и повредил еще несколько машин. По сведениям телеграм-канала Mash, погибшего водителя звали Сергей Захаров, ему было 57 лет. По сведениям Baza, вместе с Ефремовым в машине находились еще двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова. Как показало медицинское освидетельствование, в момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения.