ВИДЕО | Актер Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Погиб человек(80)
Актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, сообщает "Медуза".
Актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, сообщает "Медуза".
Полиция возбудила уголовное дело в отношении Ефремова. Дело расследуется по части 2 статьи 264 УК, предусматривающей от трех до семи лет лишения свободы.
Инцидент произошел в 21:44 на Садовом кольце у дома номер 3 на Смоленской площади. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице, и повредил еще несколько машин. По сведениям телеграм-канала Mash, погибшего водителя звали Сергей Захаров, ему было 57 лет. По сведениям Baza, вместе с Ефремовым в машине находились еще двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова. Как показало медицинское освидетельствование, в момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения.
Момент ДТП. pic.twitter.com/WaSPp2wnNO— ЦОДД (@gucodd) June 8, 2020
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Актёр Михаил Ефремов попал в тяжёлую автоаварию в Москве
Режим самоизоляции продлен в Самарской области до 16 июня
Почему чеки, ни в коем случае, нельзя оставлять на кассе
Парень с коронавирусом рассказал, как умирал, лёжа в больнице