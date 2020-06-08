ВИДЕО | Актер Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Погиб человек(28)
Актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, сообщает "Медуза".
Актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, сообщает "Медуза".
В аварии пострадал один человек, который позже скончался. Полиция возбудила уголовное дело в отношении Ефремова. Дело расследуется по части 2 статьи 264 УК, предусматривающей от трех до семи лет лишения свободы.
Инцидент произошел в 21:44 на Садовом кольце у дома номер 3 на Смоленской площади. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada и повредил еще несколько машин. По сведениям Baza, вместе с Ефремовым в машине находились еще двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова. Как показало медицинское освидетельствование, в момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения.
⚡️Из-за ДТП на Смоленской площади перекрыта внешняя сторона Садового кольца. На месте работают оперативные службы. Движение осуществляется по полосе встречного направления. По возможности объезжайте. pic.twitter.com/4SFSSAtoZi— ЦОДД (@gucodd) June 8, 2020
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