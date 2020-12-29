29.12.2020, 21:30
ВИДЕО | Актеры из Эстонии сняли короткометражный фильм с новогодней тематикой
Команда энтузиастов летом сняла новогоднее кино: о мечтах и об их исполнении. Смотрите видео!
Команда энтузиастов летом сняла новогоднее кино: о мечтах и об их исполнении. Смотрите видео!
Новый год все ближе, поэтому все кругом продолжают создавать новогоднее настроение. Актер Русского театра Александр Кучмезов поделился новогодним короткометражным фильмом, которое было снято летом.
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