29.12.2020, 21:30

ВИДЕО | Актеры из Эстонии сняли короткометражный фильм с новогодней тематикой


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Команда энтузиастов летом сняла новогоднее кино: о мечтах и об их исполнении. Смотрите видео!

Новый год все ближе, поэтому все кругом продолжают создавать новогоднее настроение. Актер Русского театра Александр Кучмезов поделился новогодним короткометражным фильмом, которое было снято летом.

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