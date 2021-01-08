ВИДЕО | "Бесплатная парковка и горячая вода". Смотрите, как преобразился Центральный рынок после реконструкции

"В первые два месяца мы сосредоточились на улучшении условий для торговцев и на то, чтобы улучшить условия для покупателей. Мы расширили парковку в два раза, и у нас теперь можно парковаться 1 час бесплатно. Также здесь, где мы сейчас находимся, мы отреновировали четверть километра прилавков, поставили новое освещение и многое другое.

Строительство нового рынка начнется через 2 года. Сейчас мы занимаемся детальной планировкой и проектировкой. И я считаю важным отметить, что рынок будет открыт и во время строительства.

На рынке есть много товаров как зимой, так и летом. Сейчас на улице минусовая температура, внешний рынок не такой богатый — и многие продавцы переехали в здание. И у нас очень большой выбор товаров — например, свежее мясо, рыба, и даже зимой на рынке можно достать свежие фрукты", — говорит руководитель рынка Райн Пярн.

А вы любите ходить на центральный рынок? Заметили, как он преобразился за последнее время?

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