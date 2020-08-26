ВИДЕО | Гонщик из Эстонии установил новый рекорд по Прибалтике и разогнался на своем автомобиле до 402 км/ч

15 августа прошёл двадцатый чемпионат по гонкам ONE MILE CHALLENGE на аэродроме в городе Хаапсалу.

foto Dima Hort



Цель соревнований - достичь максимальной скорости с места на старте на дистанции в 1 милю (около 1609 м).

Чемпионом стал Александр Ляхх, он установил новый рекорд Прибалтики, развив на своем автомобиле Nissan Skyline скорость 402 км/ч.

Александр выступает со своей командой GTR во многих гонках в различных странах уже около 10 лет. Состав GTR Team: Александр Ляхх - пилот-рекордсмен, Александр Черёмушкин - главный механик, Андрей Шарбалин

и Роман Колюжный.

foto Dima Hort

В соревнованиях могли участвовать представители всех марок и моделей автомобилей, но одним из условий участия было техническое состояние автомобиля и соответствие различным техническим требованиям.

foto Dima Hort

Соревнования ONE MILE CHALLENGE проводятся в различных аэропортах Эстонии с 2001 года, в этом году мероприятие проводится двадцатый год подряд. В этот раз в Хаапсалу можно было встретить топовые гоночные марки автомобилей: Dodge Viper GTS, Porsche TS, BMW E36 и победителя гонки Nissan Skyline.

foto Dima Hort

Смотрите видео с мероприятия!