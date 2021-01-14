ВИДЕО | Мужчина прыгнул в заледеневшее озеро, чтобы спасти чужую собаку

По словам мужчины, он был с другом на пробежке, когда заметил в озере провалившуюся под лед собаку. Пелл тут же кинулся в воду, разбивая лед руками, он доплыл до пострадавшего и, взяв его за ошейник, выплыл с ним на сушу, пишет Mail.ru.

“Настоящий герой! Этот незнакомец спас домашнего пса, который попал в беду в парке Понтефракт”, —‌ подписала видео очевидица этого чудесного спасения.

Сам же мужчина не считает, что сделал что-то особенное: “Я не герой, просто увидел, что собака в беде. К счастью, я увлекаюсь плаванием в ледяной воде и знаю о последствиях. Я побегал после этого, так что ничего страшного. Друг одолжил мне свою куртку. Я рад, что собака смогла продолжить свою прогулку”.

А вы видели подобные случаи? Пишите в комментариях.

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