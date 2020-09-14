ВИДЕО | Назло дождю и коронавирусу. Смотрите, как в Маарду проходила осенняя ярмарка

В этом году на ярмарке были представлены товары производителей из Эстонии, Латвии, Литвы, России. Ежегодно ярмарку сопровождает масса развлечений для любого возраста и праздничный концерт, на котором выступают разные вокальные, танцевальные ансамбли, цирковые студии, театральные коллективы. В этом году гостей порадовал певец Койт Тооме, Марина Островская, Рафаэль, Елена Аксёнова, группы Iris, Avant, Alter Ego, Tricky Jay, Зотович и другие. Традиционно на ярмарке выступил с обращением к жителям Маарду мэр города Владимир Архипов.

Судя по видеосюжету, ни пандемия, ни погодные условия не помешали весело отдохнуть и полезно провести время на одном из любимых мероприятий города!

Фотографии с ярмарки можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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