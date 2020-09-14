ВИДЕО | Назло дождю и коронавирусу. Смотрите, как в Маарду проходила осенняя ярмарка(1)
В субботу и воскресенье в Маарду состоялась 19-я по счету осенняя ярмарка. Корреспондент RusDelfi Екатерина Цапакова побывала на ярмарке и пообщалась с представителями представленных товаров, гостями мероприятия и с организатором культурной программы мероприятия, а также выяснила, насколько пандемия повлияла на количество гостей на таком значимом событии, ведь обычно среди посетителей не только жители Маарду, но и приезжие из разных городов Эстонии.
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