05.05.2020, 22:08
Видео | Полицейский патруль заснял дерущихся в Таллинне... зайцев
На странице в фэйсбуке Ида-Харьюского отделения полиции появилось видео дерущихся зайцев, заснятое на улице в Ласнамяэ.
На странице в фэйсбуке Ида-Харьюского отделения полиции появилось видео дерущихся зайцев, заснятое на улице в Ласнамяэ.
"Хотя каждый вызов отличается от других, некоторые сразу становятся экстра. Однажды поздно вечером наш патруль заметил драку на улице. Благодаря вмешательству, обе стороны успокоились, никто не пострадал и решили помириться. Посчитали, что они все еще могут быть друзьями", — говорится в подписи к видео.
А вы бы кому отдали победу в этом единоборстве?
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