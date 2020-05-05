Видео | Полицейский патруль заснял дерущихся в Таллинне... зайцев

"Хотя каждый вызов отличается от других, некоторые сразу становятся экстра. Однажды поздно вечером наш патруль заметил драку на улице. Благодаря вмешательству, обе стороны успокоились, никто не пострадал и решили помириться. Посчитали, что они все еще могут быть друзьями", — говорится в подписи к видео.

А вы бы кому отдали победу в этом единоборстве?

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