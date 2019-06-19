ВИДЕО: Рамзану Кадырову дали под командование конную дивизию и добавили в эпизод “Игры престолов”

Авторы видео использовали оригинальный саундтрек шоу и кадры из седьмого сезона, где армия Ланнистеров готовится к бою против дотракийцев. Однако вместо Дейенерис Таргариен на драконе войско ведет Кадыров верхом на коне. За ним едут его сторонники с флагами “Ахмат — сила”. В конце клипа появляется стилизованная под шрифт сериала надпись: “Конная дивизия Аkhmаt”.

По данным Medialeaks, его смонтировала “команда Кадырова”.

В кадрах с главой Чечни авторы используют записи, опубликованные в мае в его официальных соцсетях, отмечает snob.ru.