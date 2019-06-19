ВИДЕО: Рамзану Кадырову дали под командование конную дивизию и добавили в эпизод “Игры престолов”(1)
В соцсетях появился ролик, по сюжету которого глава Чечни Рамзан Кадыров становится героем сериала “Игра престолов”, пишет издание Medialeaks.
В соцсетях появился ролик, по сюжету которого глава Чечни Рамзан Кадыров становится героем сериала “Игра престолов”, пишет издание Medialeaks.
Авторы видео использовали оригинальный саундтрек шоу и кадры из седьмого сезона, где армия Ланнистеров готовится к бою против дотракийцев. Однако вместо Дейенерис Таргариен на драконе войско ведет Кадыров верхом на коне. За ним едут его сторонники с флагами “Ахмат — сила”. В конце клипа появляется стилизованная под шрифт сериала надпись: “Конная дивизия Аkhmаt”.
По данным Medialeaks, его смонтировала “команда Кадырова”.
В кадрах с главой Чечни авторы используют записи, опубликованные в мае в его официальных соцсетях, отмечает snob.ru.
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