ВИДЕО | Смотри, как прошел новогодний корпоратив в редакции RusDelfi!
Накануне Нового года в ресторане Kichen Rõõm журналисты редакции RusDelfi во главе с главным редактором Андреем Шумаковым решили отметить Новый год по-настоящему!
Накануне Нового года в ресторане Kichen Rõõm журналисты редакции RusDelfi во главе с главным редактором Андреем Шумаковым решили отметить Новый год по-настоящему!
В гости к редакции пришел Дед Мороз (ведущий Виталий Вестеринен) и наградил журналистов подарками за победу в различных номинациях, а также, зарядил всех позитивом, юмором и новогодним настроением!
Вашему вниманию мы предлагаем познакомиться с нашей командой:
Андрей Шумаков
Вера Степанова
Андрей Данило
Роман Старапопов
Эрика Кайак
Виталий Бесчастный
Геннадий Медведев
Александра Вальнер
Алина Захарова
Артур Гусейнов
Арсений Крехов
Дарья Крехова
Наталья Карасева
Наталья Короленко
Всех с наступающим Новым годом 2020! Мы желаем чтобы ваши мечты сбывались!
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