31.12.2019, 10:05

ВИДЕО | Смотри, как прошел новогодний корпоратив в редакции RusDelfi!

Дед Мороз, подарки и не только!
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Накануне Нового года в ресторане Kichen Rõõm журналисты редакции RusDelfi во главе с главным редактором Андреем Шумаковым решили отметить Новый год по-настоящему!

В гости к редакции пришел Дед Мороз (ведущий Виталий Вестеринен) и наградил журналистов подарками за победу в различных номинациях, а также, зарядил всех позитивом, юмором и новогодним настроением!

Вашему вниманию мы предлагаем познакомиться с нашей командой:
Андрей Шумаков
Вера Степанова
Андрей Данило
Роман Старапопов
Эрика Кайак
Виталий Бесчастный
Геннадий Медведев
Александра Вальнер
Алина Захарова
Артур Гусейнов
Арсений Крехов
Дарья Крехова
Наталья Карасева
Наталья Короленко

Pressifoto

Всех с наступающим Новым годом 2020! Мы желаем чтобы ваши мечты сбывались!

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