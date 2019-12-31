ВИДЕО | Смотри, как прошел новогодний корпоратив в редакции RusDelfi!

В гости к редакции пришел Дед Мороз (ведущий Виталий Вестеринен) и наградил журналистов подарками за победу в различных номинациях, а также, зарядил всех позитивом, юмором и новогодним настроением!

Вашему вниманию мы предлагаем познакомиться с нашей командой:

Андрей Шумаков

Вера Степанова

Андрей Данило

Роман Старапопов

Эрика Кайак

Виталий Бесчастный

Геннадий Медведев

Александра Вальнер

Алина Захарова

Артур Гусейнов

Арсений Крехов

Дарья Крехова

Наталья Карасева

Наталья Короленко

Pressifoto

Всех с наступающим Новым годом 2020! Мы желаем чтобы ваши мечты сбывались!