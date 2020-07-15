15.07.2020, 00:00

ВИДЕО | Смотри, как Tesla на автопилоте уклоняется от летящего колеса


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ВИДЕО | Смотри, как Tesla на автопилоте уклоняется от летящего колеса
screenshot - youtube

”Tesla Model 3” увернулась от летевшего прямо в лобовое стекло колеса. Машина была на автопилоте и водитель не сразу понял, что произошло.

Видеоролик, снятый на одном из американских шоссе, стал вирусным в социальных сетях.

На видео заметно, как машина слегка уходит в сторону, и через секунду мимо пролетает черный предмет.

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