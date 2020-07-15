15.07.2020, 00:00
ВИДЕО | Смотри, как Tesla на автопилоте уклоняется от летящего колеса
”Tesla Model 3” увернулась от летевшего прямо в лобовое стекло колеса. Машина была на автопилоте и водитель не сразу понял, что произошло.
”Tesla Model 3” увернулась от летевшего прямо в лобовое стекло колеса. Машина была на автопилоте и водитель не сразу понял, что произошло.
Видеоролик, снятый на одном из американских шоссе, стал вирусным в социальных сетях.
На видео заметно, как машина слегка уходит в сторону, и через секунду мимо пролетает черный предмет.
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