19.10.2020, 20:00

ВИДЕО | Смотри, какие рисковые трюки ласнамяэская молодежь вытворяет с продуктовой тележкой на автомобильной парковке


EST

Катание на торговых тележках — занятие очень небезопасное, однако молодежь это совсем не останавливает. Читательница "Бублика" прислала нам видео, где ласнамяэская молодежь балуется с тележкой, и попросила донести до людей, что так делать не стоит.

Часто на улице можно увидеть брошенные продуктовые тележки, и, если возле магазина такое явление — вполне нормальное, то во дворах оно совершенно не радует местных жителей.

Торговые тележки могут не только навредить близстоящим машинам и городскому имуществу: от них можно также серьезного пострадать и люди.

Однако молодежь это не останавливает, и они даже снимают веселые видео, которые потом загружают в Интернет. На видео, которое было снято в районе Ласнамяэ, мы наблюдаем молодых людей — один едет на велосипеде, а второй катится за ним на прицепленной к велосипеду тележке.

Тележки из супермаркета очень трудно контролировать, особенно на большой скорости.

Будьте внимательны к своему здоровью и не берите чужое имущество без разрешения.

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