ВИДЕО | Собака осталась наедине с Новогодней елкой. Смотри, что было дальше!

Naistekas EST

Если у вас дома есть собака или кошка, вы, вероятно, знаете, насколько опасно оставлять его наедине с ёлкой. Иногда даже самый воспитанный питомец может нанести некоторый урон вашему интерьеру. И именно так это случилось в одной семье.