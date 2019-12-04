04.12.2019, 15:36
ВИДЕО | Собака осталась наедине с Новогодней елкой. Смотри, что было дальше!
Если у вас дома есть собака или кошка, вы, вероятно, знаете, насколько опасно оставлять его наедине с ёлкой. Иногда даже самый воспитанный питомец может нанести некоторый урон вашему интерьеру. И именно так это случилось в одной семье.
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