ВИДЕО | Велопробег солдат NATO с участием президента Эстонии и их прибытие в столицу(1)
Солдаты NATO в сопровождении Керсти Кальюлайд совершили велопробег по Эстонии и прибыли в Таллинн ко Дню восстановления независимости.
Солдаты NATO в сопровождении Керсти Кальюлайд совершили велопробег по Эстонии и прибыли в Таллинн ко Дню восстановления независимости.
В среду вечером команда велосипедистов NATO из 30 человек, состоящая из эстонских, британских и датских офицеров и солдат, и президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыли в Таллинн. На площади Свободы в столице их встречала военная техника и солдаты альянса. Все желающие могли ознакомится с оружием и попробовать военную пищу.
1000-километровый тур по Эстонии команда велосипедистов начала 15 августа из эстонского города Тарту. В воскресенье к ним присоединилась президент Керсти Кальюлайд, которая также отправилась из Пярну в Курессааре с солдатами и офицерами НАТО.
«Это мероприятие является демонстрацией единства и духа сотрудничества, которые давно установились между Силами обороны Эстонии и британскими и датскими войсками здесь, в Эстонии, в форме боевой группы НАТО», - сказал полковник Пол Клейтон, командующий боевой группой НАТО в Эстонии.
21 августа велопробег НАТО закончится в Нарве.
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