ВИДЕО | “Все гостиницы были заняты”. Большое количество Таллиннцев отметило Новый год на острове Сааремаа

“Остров Сааремаа — это жемчужина нашей страны. Паром туда ходит каждые пол часа, поэтому добраться до туда не составит труда.

Эстоноземельцев на Сааремаа в это время было много, поскольку все гостиницы были заняты. Мы проживали в Спа-гостинице Rüütli, там есть все удобства и развлечения как для детей, так и для взрослых.

Новый год мы с женой справили очень хорошо: в 00:00 мы оказались на берегу моря, там был великолепный салют, шампанское, красная икра и заплыв в море”, — поделился певец.