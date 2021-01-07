07.01.2021, 22:01

ВИДЕО | “Все гостиницы были заняты”. Большое количество Таллиннцев отметило Новый год на острове Сааремаа


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Сергей Маасин
Сергей Маасинscreenshot - youtube

Большое количество Таллиннцев и эстоноземельцев отметили Новый год на острове Сааремаа. Певец Сергей Маасин на TVN рассказал, как провел новогодние праздники на острове.

“Остров Сааремаа — это жемчужина нашей страны. Паром туда ходит каждые пол часа, поэтому добраться до туда не составит труда.

Эстоноземельцев на Сааремаа в это время было много, поскольку все гостиницы были заняты. Мы проживали в Спа-гостинице Rüütli, там есть все удобства и развлечения как для детей, так и для взрослых.

Новый год мы с женой справили очень хорошо: в 00:00 мы оказались на берегу моря, там был великолепный салют, шампанское, красная икра и заплыв в море”, — поделился певец.

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