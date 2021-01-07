ВИДЕО | “Все гостиницы были заняты”. Большое количество Таллиннцев отметило Новый год на острове Сааремаа
Большое количество Таллиннцев и эстоноземельцев отметили Новый год на острове Сааремаа. Певец Сергей Маасин на TVN рассказал, как провел новогодние праздники на острове.
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