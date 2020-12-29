ВИДЕО | Выбрать подходящие подарки всего за 10 минут! Алина Захарова и Раймонд Кальюлайд провели веселый эксперимент(2)
До Нового Года остались считанные дни, а вы все еще не купили подарки?Специально для нашей рубрики "С праздником!" редактор портала "Бублик" Алина Захарова встретилась с политиком и музыкантом Раймондом Кальюлайдом, чтобы провести эксперимент и попробовать выбрать друг другу подарки всего за 10 минут!
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