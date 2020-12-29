ВИДЕО | Выбрать подходящие подарки всего за 10 минут! Алина Захарова и Раймонд Кальюлайд провели веселый эксперимент

Алина подготовила Раймонду Кальюлайду интересный челлендж: он должен выбрать 5 подарков для нее, а она, в свою очередь, выберет 5 подарков для него. Однако для поиска и выбора у них есть всего 10 минут. Один понравившийся подарок они смогут оставить себе.

Что, по мнению Алины, нравится парням, а что, по мнению Раймонда, — девушкам? Сложно ли выбрать подарок для противоположного пола? Смотрите в нашем новогоднем сюжете!