29.12.2020, 12:46

ВИДЕО | Выбрать подходящие подарки всего за 10 минут! Алина Захарова и Раймонд Кальюлайд провели веселый эксперимент

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Смотри, как это было!
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До Нового Года остались считанные дни, а вы все еще не купили подарки?Специально для нашей рубрики "С праздником!" редактор портала "Бублик" Алина Захарова встретилась с политиком и музыкантом Раймондом Кальюлайдом, чтобы провести эксперимент и попробовать выбрать друг другу подарки всего за 10 минут!

Алина подготовила Раймонду Кальюлайду интересный челлендж: он должен выбрать 5 подарков для нее, а она, в свою очередь, выберет 5 подарков для него. Однако для поиска и выбора у них есть всего 10 минут. Один понравившийся подарок они смогут оставить себе.

Что, по мнению Алины, нравится парням, а что, по мнению Раймонда, — девушкам? Сложно ли выбрать подарок для противоположного пола? Смотрите в нашем новогоднем сюжете!

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