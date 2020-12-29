29.12.2020, 09:00
ВИДЕО | “Я бы не стал есть это еще раз”: Американцы пробуют эстонскую рождественскую еду(1)
Посольство США в Эстонии поделилось на YouTube видео, как американцы пробуют эстонские рождественские блюда.
Посольство США в Эстонии поделилось на YouTube видео, как американцы пробуют эстонские рождественские блюда.
Американцам предложили попробовать различные праздничные эстонские блюда, например, кровяные колбаски, холодец, маринованные грибы и еще несколько блюд.
Реакции у них были самые разные. Смотрите в видео, какие блюда им понравились, а какие — нет!
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